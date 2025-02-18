شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد تناشد "شباب النواب" بعودة دورى المجموعات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمقترح إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة دورى المجموعات، بناء علي مطالب أندية الصعيد .

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بعدد من رؤساء أندية ومراكز الشباب بمحافظة أسوان ، لبحث المشكلات التي تواجههم علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.



واكد الشافعي صالح، رئيس نادي اسوان ، أن دورى المحترفين يهدف لتحقيق مصالح اندية الشركات علي حساب الأندية الشعبية، لاسيما نادي أسوان أصبح غير قادر علي تحمل نفقات سفر اللاعبين، لمحافظات الوجه البحرى، مؤكدا أن نادي أسوان الوحيد في مجموعة المحترفين الذي يسافر إلى مسافات بعيدة، وباقي الفرق المسافة بينهم قريبة.

فيما أكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أنه لديه طلب موقع من جميع أندية الصعيد يرفضون فيه ، استمرار دورى المحترفين وعودة دورى المجموعات بسبب الظلم الواقع علي أندية الصعيد ، مطالبا من لجنة الشباب بتبني ذلك المطلب لدي اتحاد الكرة .



ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن اللجنة حريصة علي تقديم كافة الدعم اللازم للأندية الشعبية ، حتى تستعيد مكانتها في الدورى الممتاز ، لافتا إلي أنه سيتقدم بالطلب الموقع من أندية الصعيد الي رئيس اتحاد الكرة، الذي سيتفهم الأمر .

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنه سيخاطب وزارة الشباب، بتوفير بدل التنقلات لنادي أسوان، حتي يستطيع النادي مواجهة الأعباء المالية التي تواجه ، مطالب في الوقت ذاته مسئولي نادي أسوان بتعظيم موارد النادي من خلال المشروعات الاستثمارية .



فيما أكد النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب، أن الاندية الشعبية في طريقها للاندثار، وهو الأمر الذي يتطلب التحرك السريع من وزارة الشباب لإنقاذها ، حيث نجد نادي عريق مثل النادي الاسماعيلي يعاني من دوامة الهبوط .