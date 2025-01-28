السعودية | اليماحي يشيد بدور السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ أحمد حماد

التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العمل العربي المشترك على المستويين الرسمي والبرلماني.

وخلال اللقاء، ثمَّن “اليماحي” الجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما، في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودورهما في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية لخدمة قضايا المنطقة وتعزيز التضامن العربي، مشددًا على حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية بهدف تنسيق الجهود العربية المشتركة في التعامل مع التحديات الراهنة التي تتطلب تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات.

من جانبه أشاد سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، بالحراك الكبير الذي يشهده البرلمان العربي حاليًا بقيادة معالي محمد بن أحمد اليماحي، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد سعادة السفير “الحصيني” أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل البرلماني وتدعم دور البرلمان العربي على كافة المستويات، بما يخدم مصالح الشعب العربي ويدافع عن قضاياه.

حضر اللقاء سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة الأستاذ عماد الصحاف الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والقانونية، والدكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

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