شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السيد: الحظ عاند منتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علاء السيد، مدرب منتخب مصر السابق لكرة اليد، حزنه الشديد على نتيجة اللقاء أمام فرنسا والخسارة بفارق هدف وحيد في اللحظات الأخيرة رغم الأداء البطولى للاعبى الفراعنة أثناء سير المباراة.

وأضاف علاء السيد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، قائلا: "لدينا جيل رائع لمنتخب مصر لكرة اليد والحظ عاند اللاعبين، ولا بد من استغلال روح اللاعبين الفترة المقبلة، حيث هناك منافسات قوية قادمة لهم من بطولات أفريقية ودولية وتحقيق الإنجازات وحصد اللقب".

رغم خسارة منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة "34-33"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، إلا أن فراعنة اليد أبدعوا أمام الديوك الفرنسية وقدموا مباراة كبيرة بعد أن كانوا على مقربة من تحقيق الفوز.

الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة "18-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

وقدم لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أداءً بطوليًا أمام فرنسا في مباراة ربع النهائي، حيث أظهروا روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول، نجح الفريق في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلّص الفارق ويضغط على المنتخب الفرنسي حتى اللحظات الحاسمة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

خاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي:

خسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.

فوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.

فوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

ويُعد تأهل مصر إلى ربع النهائي بطولة العالم هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

ويلتقى منتخب فرنسا في نصف النهائي منتخب كرواتيا الذي حقق فوزًا هامًا على المجر في لقاء ملحمى عاد فيه أصحاب الأرض من بعيد وفاز في الثواني الأخيرة بنتيجة "31-30".