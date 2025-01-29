شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطمئن على جاهزية رمضان صبحى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، على جاهزية رمضان صبحى لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكان رمضان صبحى غاب عن مواجهة الأهلى الماضية بسبب الإصابة فى بشد فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيز اللاعب من أجل الاعتماد عليه فى المباراة أمام الفارس الأبيض.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد الماضى، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.