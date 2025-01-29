شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: فخور بأداء لاعبى منتخب اليد أمام فرنسا رغم الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن صلاح، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، عن سعادته وشعوره بالفخر عقب الأداء الجيد للاعبى الفراعنة أمام فرنسا رغم الهزيمة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف أيمن صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا: "الأداء الذى ظهر عليه اللاعبون في الشوط الثانى جيد للغاية رغم خروج الشوط الأول بفارق 4 أهداف، ولكن نشعر بالحزن حاليا بسبب النتيجة ولا بد من استغلال هذا الجيل فيما هو قادم".

ورغم خسارة منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة "34-33"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، إلا أن فراعنة اليد أبدعوا أمام الديوك الفرنسية وقدموا مباراة كبيرة بعد أن كانوا على مقربة من تحقيق الفوز.

الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة "18-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

وقدم لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أداءً بطوليًا أمام فرنسا في مباراة ربع النهائي، حيث أظهروا روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول، نجح الفريق في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلّص الفارق ويضغط على المنتخب الفرنسي حتى اللحظات الحاسمة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

خاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي:

خسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.

فوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.

فوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

ويُعد تأهل مصر إلى ربع النهائي بطولة العالم هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي منتخب كرواتيا الذي حقق فوزًا هامًا على المجر في لقاء ملحمي عاد فيه أصحاب الأرض من بعيد وفاز في الثواني الأخيرة بنتيجة "31-30".