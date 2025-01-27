شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص: تصريحات ترامب تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن عمال القطاع الخاص يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لحماية السيادة المصرية على كامل التراب الوطنى المصرى.
وأضاف خليفة، فى بيان،: يعتبر عمال القطاع الخاص فى مصر تصريحات الرئيس الأمريكي تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية .
وطالب عمال القطاع الخاص القوات المسلحة المصرية بالتصدي علناً لهذا المخطط الخبـ ـيث. الداعية إلي توطين الفلسطينيين على الأرض المصرية.
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