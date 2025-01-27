نقابة القطاع الخاص: تصريحات ترامب تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري

وأضاف خليفة، فى بيان،: يعتبر عمال القطاع الخاص فى مصر تصريحات الرئيس الأمريكي تعدياً على السيادة الوطنية للشعب المصري وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية .

القاهرة - سامية سيد - قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن عمال القطاع الخاص يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لحماية السيادة المصرية على كامل التراب الوطنى المصرى.

محمد يوسف

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