شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنفذ عملية تفجير كبيرة فى كفر كلا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت إسرائيل عملية تفجير كبيرة فى كفر كلا جنوب لبنان، حيث سمع دوى الانفجار فى أنحاء المنطقة.



وبحسب التلفزيون اللبنانى فإن هذه التطورات جاءت بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.



وأكدت إسرائيل أنها لن تلتزم بالموعد المحدد للانسحاب، مما زاد من حدة التوتر فى المنطقة، وحاول العديد من اللبنانيين العودة إلى منازلهم التى فروا منها بسبب أشهر من الاشتباكات عبر الحدود.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 22 شخصًا، معظمهم من المدنيين، قتلوا، إضافة إلى إصابة 124 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.