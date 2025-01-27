شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تدعم جهود القيادة في رفض تهجير أهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، برئاسة عبد المنعم الجمل، رفضها التام لأي محاولات للضغط على مصر لقبول تهجير أهالي قطاع غزة.

وتؤكد النقابة العامة، مساندة كافة تحركات القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويشير مجلس إدارة النقابة العامة، إلى أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى ترفض محاولات التهجير، باعتبارها بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وتحذر النقابة العامة من أن محاولات تقويض عملية السلام، وتهجير الفلسطينين قسريا، يهدد الأمن القومي في المنطقة بالكامل.



