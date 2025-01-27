شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: نثمن الموقف الأصيل لمصر برفضها تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حركة حماس الموقف الأصيل لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر.

وأكدت حماس في بيان لها تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.