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نشرة السومرية.. زحامات تشل بغداد وبرلمانيون يستعدون لمقاضاة وزيرة الاتصالات

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نشرة السومرية.. زحامات تشل بغداد وبرلمانيون يستعدون لمقاضاة وزيرة الاتصالات

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد الطعن بآلية التصويت.. القضاء ينظر بشرعية جلسة تمرير القوانين الجدلية.. ومصادر نيابية تستبعد قبول الطعن

# وزارة الاتصالات تعيد التعاقد مع شركة اتهمت سابقا بتهريب سعات الانترنت، ونوابٌ يستعدون لمقاضاة الوزيرة

# زحامات خانقة تضرب شوارع العاصمة بغداد.. طوابير من العجلات تملأ الطرق وحركة سير شبه متوقفة

# سكان شمال غزة يعودون الى مناطقهم بعد نزوح امتد لاشهر.. وحصيلة العدوان على اهالي جنوب لبنان ترتفع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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