انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. زحامات تشل بغداد وبرلمانيون يستعدون لمقاضاة وزيرة الاتصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # بعد الطعن بآلية التصويت.. القضاء ينظر بشرعية جلسة تمرير القوانين الجدلية.. ومصادر نيابية تستبعد قبول الطعن# وزارة الاتصالات تعيد التعاقد مع شركة اتهمت سابقا بتهريب سعات الانترنت، ونوابٌ يستعدون لمقاضاة الوزيرة

# زحامات خانقة تضرب شوارع العاصمة بغداد.. طوابير من العجلات تملأ الطرق وحركة سير شبه متوقفة

# سكان شمال غزة يعودون الى مناطقهم بعد نزوح امتد لاشهر.. وحصيلة العدوان على اهالي جنوب لبنان ترتفع