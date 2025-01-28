انت الان تتابع خبر قيادي في الحكمة يتحدث عن "حملة تشويه" مع قرب الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فهد الجبوري في تغريدة على منصة "اكس"، "ستظهر الحقيقة قريباً وسيُحاسب قانونياً كل من وجّه اتهامات للحكمة دون أي دليل أو إثبات (وهم كُثر) يبقى القضاء هو الفيصل الوحيد في هذه القضية".

وأضاف "مع اقتراب موعد الانتخابات بدأت مبكراً حملات التشويه السياسي والاستهداف الممنهج خصوصاً من أطراف كانت تسيطر سابقًا على هذا المطار".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مُباشرتهَا التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف الدوليّ.