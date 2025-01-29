انت الان تتابع خبر الجبوري: الطبقة السياسية ساهمت بتفشي المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "قانون العفو يتيح التحقيق مع السجناء المتهمين بالإرهاب ولا يخرجهم"، مشيرا الى أن "القيادات الشيعية تريد تحويل النظام الديمقراطي الى نظام شمولي".

وأضاف أن "قانون العفو يتيح التحقيق مع السجناء المتهمين بالإرهاب ولا يخرجهم"، لافتا الى أن "الطبقة السياسية ساهمت بتفشي المخدرات عبر منع الكحول".

وشدد الجبوري على أن "المكون الشيعي مختطف بالكامل من الجماعات المسيطرة والفاسدة وهناك داعش سنية وشيعية"، مضيفا "لدينا ارهابيون أسوأ من الجولاني لكننا نعدهم أبطالا".

وتابع أن "الجولاني تصرف في سوريا أفضل من سياسيينا بسنة ضوئية"، كاشفا أن "العراق وقع ضحية فيتو إيراني يحظر التعامل مع سوريا".

الى ذلك، اعتبر الجبوري أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "سلوكه في الدولة مقبول وحتى من كان وزيرا لداخلية"، مضيفا "هو واحد من الشيعة القلائل يمكننا ان نعمل معه ونتعايش ويستطيعون قيادة البلد".