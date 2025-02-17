انت الان تتابع خبر حقيقة فتح حزب البعث مقر له في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، ان "ما حصل من تصريح من أياد علاوي سوء فهم ونحن مستغربين جدا من هكذا تصريحات".

وأضاف، أن "حزب البعث، وبموجب الدستور العراقي الذي نلتزم به، هو حزب منحل، ويحظر أي نشاط فكري أو تنظيمي له في أي منطقة من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان"، مشددا "على أن إقليم كردستان ملتزم بجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في العراق".

وتابع ان "هكذا تصريحات لا أساس لها من الصحة، ونرفضها رفضًا قاطعًا".

وفيما يخص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد بارزاني أن "العلاقة مع بغداد جيدة جدًا، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبذل جهودًا دائمة لحل القضايا العالقة بين الطرفين بروح من التعاون والاحترام المتبادل"، مؤكدًا "نحن لا نرى أنفسنا فريقين مختلفين، بل نعمل معًا كفريق واحد".

وأشار بارزاني إلى أن "جميع الخلافات يتم حلها عبر الحوار"، لافتًا إلى نجاح إقليم كردستان في إجراء انتخابات سلسة، وهو ما تحقق بفضل دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية".