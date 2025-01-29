انت الان تتابع خبر العراق يتحرك لاستثمار الكبريت والفوسفات.. توجيه من السوداني بتشكيل لجنة لتقديم تقرير شهري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاربعاء، اجتماعاً خصص لمناقشة تطوير انتاج الكبريت والفوسفات، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزيرة المالية، ووزير الصناعة والمعادن، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين والمديرين العامين"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع بحث آليات وضع هذا الملف على المسار الصحيح، وتطوير صناعات الثروة المعدنية التي تعد الشريان المغذي لجميع أنواع الصناعات، حيث استعرض وزيرا النفط والصناعة والمعادن ما يملكه العراق من احتياطات للكبريت والفوسفات".

وجه السوداني "بالعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة التي تندرج ضمن الأمن الاقتصادي للبلد، والتي تعطل استثمارها منذ عقود"، مثمنا "جهود عقد هذا الاجتماع لتوحيد الرؤى والأفكار لتعظيم إيرادات الدولة، مبيناً أن الحكومة تعمل على تنويع الإيرادات وتنفيذ مشاريع ستراتيجية من أجل دعم التنمية في مختلف المجالات والقطاعات".

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وعضوية الوكيلين الفنيين لوزارتي النفط، والصناعة والمعادن، فضلاً عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديرين عامين من وزارتي الصناعة والنفط، تتولى تقديم تقرير خلال شهر واحد بشأن الرؤية الخاصة بتحقيق الاستثمار الأمثل للكبريت بنوعية المصاحب، والمنجمي، والفوسفات.