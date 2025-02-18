شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين لـ 17.. تفاصيل تحطم الطائرة بمطار تورنتو الكندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد مصابي حادث تحطّم طائرة تابعة لشركة "دلتا" إلى 17 مصابًا، والتي كان على متنها 80 شخصًا، وهم 76 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت.

وقال جهاز الإسعاف لوكالة "فرانس برس" إن 17 شخصًا أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية.

من جهتها أعلنت دلتا أنّ عدد الجرحى هو 18.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات، وفق الجهاز.



ولم يتّضح في الحال سبب الحادث ولا تبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها وتقطّع جناحاها، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.

وبثّت محطات تلفزة محلية لقطات على شبكات للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يبتعدون عن الطائرة المنقلبة وهي من طراز سي ار جاي-900، وسط رياح قوية.

وبدا في اللقطات عناصر الإطفاء وهم يرشون الطائرة بالماء مع تصاعد الدخان منها.



وأشار مطار تورونتو-بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس"، مضيفًا أنّ "فرق الاغاثة تستجيب وتمّ العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

وإثر الحادث، أوقف المطار كلّ الرحلات الجوية قبل أن يستأنفها بعد أكثر من ساعتين قرابة الساعة الخامسة مساء. ولم يتّضح في الحال سبب الحادث ولا تبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها وتقطّع جناحاها، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.وبثّت محطات تلفزة محلية لقطات على شبكات للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يبتعدون عن الطائرة المنقلبة وهي من طراز سي ار جاي-900، وسط رياح قوية.وبدا في اللقطات عناصر الإطفاء وهم يرشون الطائرة بالماء مع تصاعد الدخان منها.وأشار مطار تورونتو-بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس"، مضيفًا أنّ "فرق الاغاثة تستجيب وتمّ العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".وإثر الحادث، أوقف المطار كلّ الرحلات الجوية قبل أن يستأنفها بعد أكثر من ساعتين قرابة الساعة الخامسة مساء.



شهادة أحد الركاب

سبب تحطم الطائرة غير معروف



ونشر جون نيسلون، الذي قال إنه أحد ركاب الطائرة في حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر الطائرة المحطمة، أرفقه بالتعليق التالي: "تحطمت طائرتنا. إنها منقلبة".

وتابع "يبدو أن معظم الناس بخير. نحن جميعا بصدد النزول".

وأكّدت شركة دلتا في بيان "عدم سقوط قتلى" في الحادث.



عاصفة ثلجية في كندا



وأعرب رئيس حكومة أونتاريو داغ فورد عن ارتياحه لعدم وقوع قتلى في الحادث، مشيرا إلى أنّ المطار والسلطات المحلية تقدم المساعدة.

وضربت عاصفة ثلجية هائلة شرق كندا الأحد. وواصلت رياح قوية الهبوب الإثنين كما أنّ درجات الحرارة ما زالت شديدة الانخفاض في تورنتو.

وفي وقت سابق حذّر المطار من أن "تساقط الثلوج توقف، لكن درجات أصبحت جليدية وبدأت تهب رياح عاتية"، وأشار إلى أنه "يتوقع يوما مزدحما في محطاتنا للركاب مع أكثر من 130 ألف مسافر في نحو ألف رحلة".