انت الان تتابع خبر بالفيديو: تعاقدات مشبوهة.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضجة كبيرة حدثت عقب الكشف عن تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنتشركة IQ خرجت من قائمة العقوبات بقرار من هيام الياسري

واتخذ القرار بعد اتمام التعاقد مع الشركة بمبلغ يقدر بـ 910 مليار دينار

التعاقد مع الشركة لمدة عشر سنوات قد تم بطريقة سرية دون الاعلان عنه لاتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الاخرى، وهذا ما يثير العديد من الشبهات

وفي ظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة انخفضت واردات وزارة الاتصالات بنسبة كبيرة

ويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والرقابة على التعاقدات التي تبرم في الوزارات

هذه التعاقدات تتم بغض النظر عن وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاص

وتنتظر لجنة النقل والاتصالات موافقة رئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات

ملف شركة IQ هو احد الملفات العديدة المسجلة ضد الوزارة وستناقش خلال الاستجواب

وتؤكد اللجنة البرلمانية ان اجابات الوزيرة خلال الاستجواب السابق لم تكن مقنعة

بينما سيجري العمل على ايجاد اجابات مقنعة للعديد من التساؤلات المبهمة المسجلة على الوزارة

لتحديد التصويت على اقالتها او استمرارها بالمنصب

