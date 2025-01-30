شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: البسوا ولبسوا عيالكم موجة برد ثامنة هذا الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أنه انتهت الحالة الممطرة السابعة 1446هـ.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “البسوا ولبسوا عيالكم.. استمرار البرد وموجة برد أصلها قطبي ثامنة في شتاء هذا العام متوسطة القوة من اجازة هذا الأسبوع”.

وأضاف: “على مناطق عدة من المملكة والخليج بإنخفاض في الحرارة من”4″ل”5″درجة مئوية خاصة الشمالية والوسطى ذروتها السبت وتستمر أيام”.