شكرا لمتابعة خبر عن مشترك في قسمة ونصيب: البرنامج يسئ للمرأة العربية وأوامر الإدارة تنزلك للقاع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى سامي مشترك برنامج “قسمة ونصيب” تفاصيل وحقائق صادمة حول ما يحدث في البرنامج ، من بينها الاساءة للمرأة العربية .

‏وقال سامي :”أنا كنت أمثل نفسي كـ سامي مالي دخل بفلان ولا فلان لكن يوم شفت إن البرنامج يسيء للمرأة العربية هنا حاولت أني أنصح وما تقبلوا النصيحة، الأوامر اللي كانت تجينا من الإدارة كانت تنزلك إلى القاع وما كنا نقدر نسوي شي”

وعن لحظة دخوله برنامج “قسمة ونصيب” أكد”شفت الإعلان وقدمت وقبلوني رحت عرضت الموضوع على أختي ورفضت رفض تام قلت لها شوفي أنا تقفلت كل البيبان في وجهي ولا مافي إنسان عاقل يكون متعلم يبي يدخل هذا البرنامج إلا إذا صعبت عليه الأمور كلها وأتجه لذا الطريق”.