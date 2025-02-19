شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يغادر الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الرياض بعد نجاح المباحثات مع روسيا التي استضافها قصر الدرعية في الرياض.

ومن جانبها، أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس بدور المملكة العربية السعودية باستضافة المحادثات بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء، تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وشددت أن الطرفين المشاركين في اجتماعات أمس تعهدا بمواصلة المشاركة للتأكد من سير العملية قدمًا بشكل سريع ومثمر.