شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعقد لقاء مع نظيرها الأردنى على هامش اجتماع المجلس الوزارى للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة العقبة الأردنية للمشاركة فى الدورة الحادية والعشرون لاجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والذى يترأسه الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الدورة الحادية والعشرون وبحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومحمد عبد القادر موسي وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية جيبوتى، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي وزير المياه والبيئة الجمهورية اليمنية.

وتشارك وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية للدورة الـ21 لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة، حيث ستقوم الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس الدورة العشرون للمجلس الوزارى للهيئة بتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون للدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجلسة ستشهد اعتماد جدول الأعمال واستعراض ومناقشة بنوده، كما سيتم إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024 والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام 2024، واعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026.

وعلى هامش مشاركتها فى الإجتماع الوزارى تعقد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.