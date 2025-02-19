شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ اليابان بالعيد القومى وجامبيا بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ناروهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة اليابان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.