شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشيد باستضافة المملكة محادثات روبيو ولافروف والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.