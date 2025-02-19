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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشيد باستضافة المملكة محادثات روبيو ولافروف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس بدور المملكة العربية السعودية باستضافة المحادثات بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الطرفين المشاركين في اجتماعات اليوم تعهدا بمواصلة المشاركة للتأكد من سير العملية قدمًا بشكل سريع ومثمر.
وأشارت بروس في مؤتمرها الصحفي الدوري ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية إلى إن الولايات المتحدة تريد وقف القتال وتحقيق السلام.
إضافة إلى وضع الأساس للتعاون المستقبلي بشأن القضايا ذات الاهتمام الجيوسياسي المشترك، والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستنشأ من إنهاء النزاع في أوكرانيا بشكل ناجح.
وأكدت أن الطرفين المشاركين في اجتماعات اليوم تعهدا بمواصلة المشاركة للتأكد من سير العملية قدمًا بشكل سريع ومثمر.
وأشارت بروس في مؤتمرها الصحفي الدوري ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية إلى إن الولايات المتحدة تريد وقف القتال وتحقيق السلام.
إنشاء آلية تشاوروقالت المتحدثة: اتفقنا على إنشاء آلية تشاور لمعالجة النقاط التي تتسبب في اضطرابات في علاقاتنا الثنائية، وذلك بهدف اتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيع عمل بعثاتنا الدبلوماسية، وتعيين فرق رفيعة المستوى من البلدين لبدء العمل على مسار يفضي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبطريقة دائمة ومستدامة ومقبولة للأطراف كافة.
إضافة إلى وضع الأساس للتعاون المستقبلي بشأن القضايا ذات الاهتمام الجيوسياسي المشترك، والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستنشأ من إنهاء النزاع في أوكرانيا بشكل ناجح.