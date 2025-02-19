شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمراض النفسية" سادس حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس القومى للمرأة، نشر حلقات بودكاست"الكلام على ايه"، الذى يطلقه من داخل استوديوهاته لأول مرة، حيث استضافت سادس حلقات البودكاست استشاري الطب النفسي دكتور أحمد أبو الوفا في لقاء خاص للحديث عن "الأمراض النفسية" وكيف تلعب الصحة النفسية دورا أساسيا وفعلا في جودة حياتنا كما نناقش الفرق بين الحزن والاكتئاب، وكيف نحدد حاجتنا إلى المساعدة وتأثير الضغوط النفسية على الجسد وكيفية مواجهة المرأة للمسؤوليات اليومية وضغوط الحياة، كما نقدم نصائح عملية للتعامل مع التوتر والقلق وتحقيق التوازن النفسي.

تحدث د.أحمد أبو الوفا عن أبرز أعراض الاكتئاب ومنها المزاج السئ واضطرابات النوم، كما تحدث عن تمارين التنفس والاسترخاء والتأمل والكتابة والموسيقى والتى تعد من أبرز أدوات تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، ووجه نصيحه هامة قائلا : "ماتستهونش بأي ألم لأنه ممكن يكون ليه تأثير نفسي كبير من غير ما تحس.. ضرسك بيوجعك؟ حاسس بصداع بسيط؟

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أنه في فترة الدورة الشهرية أو ما قبلها تعاني نسبة كبيرة من السيدات من أعراض مثل عدم القدرة على التعامل مع المشاعر.

فى البداية قال استشاري الطب النفسي دكتور أحمد أبو الوفا، إن هناك فرق بين الزعل والحزن الذى يمكن أن يصيب الأشخاص بشكل عادى وبين الاكتئاب كمرض، وأحيانا نستخدم كلمة اكتئاب للتعبير عن حالات حزن عادية وأوقات نستخدم تعبير الحزن والزعل للتعبير عن حالات اكتئاب حقيقة.

وأضاف أن الاكتئاب متلازمة فيها تسع اعراض مزاج سي معظم فترات اليوم لمدة أسبوعين أو أكثر وفقدان القدرة على الاستمتاع بالأنشطة التى كانت مصدر للبهجة سابقا، وأعراض جسدية بشكل مباشر، مثلا اضطراب فى النوم بالزيادة أو بالنقص أو الإحساس بعدم أخذ القسط الكافى من النوم، ومشكلات فى الشهية وتغير الوزن، و قلة الحركة وسهولة التعب أو زيادة الحركة بشكل غير هادف، وفقدان الدوافع والرغبة فى عمل الأشياء ، وقلة التركيز ، والتفكير فى الموت أو الانتحار.

وتحدث عن أعراض القلق والتوتر وكيفية التفريق بينها وبين الحزن الشديد، موضحا أن القلق عبارة عن 3 مجموعات أعراض العرض الأول تفكير سلبى وتوقع الأسوأ ومجموعة كبيرة من الأعراض الجسدية منها دوخه وصداع أو ضربات قلب زيادة أو ألم فى المفاصل، ومشاكل معدة وسوء هضم، وقولون عصبى، ومشاكل النوم.

وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الاضطرابات النفس جسدية والتى تمزن شكلها عضوى ولكن أصلها نفسى اغلبها فى القلب واضطرابات القلب، موضحا أن 30% من تحاليل رسم القلب التى تجرى سنويا سببها فى الأساس اضطرابات القلق، مضيفا أن من بين الإضرابات النفس جسدية أعراض الجهاز الهضمى وأعراض لها علاقة بالتنفس وآلام المفاصل.

وأكد أن الطبيب النفسى يكون له دور فى التعامل مع الأعراض النفس جسدية فهذه الأعراض تظهر على الشخص ويظهر أنها تعب عضوى ولكنها تكون فى الأصل عرض بسبب تعب نفسى.

وقال إنه فى الطب النفسى هناك طب نفسى الأطفال والمراهقين وطب المسنين ولكل مرحلة طبيب مخصص يتعامل مع هذه الحالات وشكل الأعراض تختلف والتعامل الدوائى أيضا.

وأضاف أن هناك أنواع اضطرابات تصيب السيدات أكثر من الرجال منها القلق والاكتئاب ، على عكس الرجال مشاكل الفصام أكثر والمشاكل الإدمانية، لافتا إلى أن سبة كبيرة من السيدات أثناء فترة الدورة الشهرية أو ما قبلها يعانون من مزاج سئ واضح وتغير فى درجة حرارة الجسم.



ولفت إلى أنه وجد أن عدد السيدات المترددات على عيادات الطب النفسى أكثر من الرجال على عكس نسبة الرجال ممن يدخلون المستشفيات نتيجة اضطراب نفسى أكثر من السيدات .

ووجه نصائح قائلا : لو أنا شاكك انى عندى مرض نفسى لازم اطلب المساعدة واتوجه للطبيب ، ولابد من المساعدة الذاتية منها النوم بشكل منتظم والتغذية الجيدة والحركة وممارسة الرياضة بشكل منتظم وممارسة أى نشاط أو ما يعود على الشخص بالانبساط ولو لمدة ساعة يوميا .

وأشار إلى أن هناك ما يسمى اضطراب الاحتراق فالشخص من كثرة ما لديه من دوافع وحماس يجتهد أكثر من اللازم حتى يشعر أنه منفصل عن الواقع ولديه تقصير فى الجانب الاجتماعى وحديث مع النفس ويشعر أنه منفصل عن المجتمع .

وأكد قائلا ::سواء كنتى ربة منزل او عامله أنتى فى حاجه لإجازة ولو ساعة يوميا ، وهناك أدوات كثيرة تساعد على الاسترخاء النفسى منها تمارين التنفس والاسترخاء والموسيقى .

وتابع:الانسان محتاج أن يقيس نفسه على نفسه فقط لأن ما هو مطلوب منك أن تصبح أفضل يوما بعد يوم وتأكد كل انسان فى الدنيا لديه ما يميزه وما يجلعه متفوق عن غيره من البشر.

يذكر أنه فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وحرصًا منه على تطوير أساليب وصوله إلى الجمهور، والوصول الى شريحة كبيرة من متابعي منصات التواصل الاجتماعى وخاصة الشباب، يطلق المجلس القومي للمرأة أول بودكاست يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية بعنوان "الكلام على ايه".

وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له ، ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الاعلامية سارة قناوى ، تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على المراهقين وتحديات العام الأول فى الزواج وغيرها من القضايا العامة التى يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ، وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجلس، وقد أطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست، وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة الى أن استوديو المجلس القومي للمرأة هو استوديو تلفزيونى متخصص فى إنتاج مواد اعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية، وقد شهد إطلاق مواد اعلامية متنوعة خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.