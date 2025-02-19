شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مواطن عن قصة جلوس الاحتباء، لافتًا إلى أنها طريقة تراثية يحافظ عليها الأهالي في ‎جبال الحشر بمنطقة ‎جازان.

‎وقال المواطن خلال حديثه مع قناة العربية :”هذه الطريقة ورثناها عن الأجداد والآباء، أول ما كان يوجد كراسي ولا كنب ولا شيء، فكان الرجل يجلس بطريقة الاحتباء” .

‎وأوضح أن اللحاف له استخدامات عديدة منها: أخذه وتغطية الوجه من الشمس، بينما وقت البرد تتلحف به، وإذا جلست تحتبي، والاحتباء يجعل الشخص يشعر براحة أفضل من الجلوس على كرسي.

‎واختتم حديثه قائلاً بحزن : “اليوم الناس ما يبون يقلدون هذه الجلسة، ونادرًا ترى هذه الجلسة في البادية”.