اخبار السعوديه

مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو 1/3
  • مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو 2/3
  • مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوضح كيفية الجلوس بطريقة الاحتباء التراثية في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مواطن عن قصة جلوس الاحتباء، لافتًا إلى أنها طريقة تراثية يحافظ عليها الأهالي في ‎جبال الحشر بمنطقة ‎جازان.

‎وقال المواطن خلال حديثه مع قناة العربية :”هذه الطريقة ورثناها عن الأجداد والآباء، أول ما كان يوجد كراسي ولا كنب ولا شيء، فكان الرجل يجلس بطريقة الاحتباء” .

‎وأوضح أن اللحاف له استخدامات عديدة منها: أخذه وتغطية الوجه من الشمس، بينما وقت البرد تتلحف به، وإذا جلست تحتبي، والاحتباء يجعل الشخص يشعر براحة أفضل من الجلوس على كرسي.

‎واختتم حديثه قائلاً بحزن : “اليوم الناس ما يبون يقلدون هذه الجلسة، ونادرًا ترى هذه الجلسة في البادية”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا