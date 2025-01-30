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المسند: بقى على موسم العقارب 11 يومًا والربيع 50

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم العقارب وإجازة الشتاء والربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب 11 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 21 يومًا، ويوم التأسيس 24 يومًا، وإجازة الشتاء 25 يومًا، ورمضان 29 يومًا، والحميمين 50 يومًا، بينما إجازة عيد الفطر 50 يومًا.”

‏وأضاف؛” بقي على الربيع 50 يومًا، وعلى الذراعين 76 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 120 يومًا، والحج 126 يومًا، وفصل الصيف 142 يومًا، و إجازة الصيف 147 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 147 يومًا.”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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