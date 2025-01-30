شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على موسم العقارب 11 يومًا والربيع 50 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم العقارب وإجازة الشتاء والربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب 11 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 21 يومًا، ويوم التأسيس 24 يومًا، وإجازة الشتاء 25 يومًا، ورمضان 29 يومًا، والحميمين 50 يومًا، بينما إجازة عيد الفطر 50 يومًا.”

‏وأضاف؛” بقي على الربيع 50 يومًا، وعلى الذراعين 76 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 120 يومًا، والحج 126 يومًا، وفصل الصيف 142 يومًا، و إجازة الصيف 147 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 147 يومًا.”