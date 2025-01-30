شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأجواء الباردة وتجمد المياه وتشكل الصقيع خلال الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت آخر التحديثات عن استمرار الأجواء الباردة خلال الفترة القادمة حتى يوم الاثنين ٤ شعبان ١٤٤٦ الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٥ وذلك على معظم المناطق خصوصا مناطق شمال ووسط المملكة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى (الصباح الباكر) إلى صفر مئوي أو دون الصفر ؛ لذا فإن تجمد المياه وتشكل الصقيع وارد جدا في أجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم ونواحي حفرالباطن والصمان.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها.