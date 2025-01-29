شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر لعبة GTA 6 قبل إطلاقها وهذا موعد وصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تصل لعبة Grand Theft Auto 6 في خريف عام 2025 ولكن مع عدم وجود تاريخ إصدار مؤكد، فإن تفاصيل الطلب المسبق للعبة غير متاحة بعد، وقد أدى الافتقار إلى الوضوح حول التسعير والترقب الشديد للعبة إلى تكهنات حول احتمال كسر GTA 6 لحاجز سعر 70 دولارًا للألعاب.

وقال أحد المحللين مؤخرًا إن بعض المطورين كانوا يأملون أن يتراوح سعر GTA 6 بين 80 و100 دولار، وردًا على هذا الادعاء، قال العديد من المحللين الآخرين الآن إن من غير المرجح أن يكون سعر اللعبة في هذا النطاق.

ومن غير المرجح أن يكون سعر GTA 6 يصل إلى 100 دولار

وتواصلت IGN مع محللي صناعة الألعاب بشأن التسعير المحتمل لـ GTA 6، والذين قالوا جميعًا إن Rockstar Games ستحافظ على سعر اللعبة الأساسية عند 70 دولارًا المعتاد، وحتى أن البعض زعم أن بعض ناشري الألعاب قد تجاوزوا بالفعل حاجز 100 دولار، حيث عرضوا الوصول المبكر وفوائد أخرى مقابل مبلغ إضافي.

وقال ريس إليوت من MIDiA لـ IGN: "تتقاضى معظم ألعاب AAA الضخمة بالفعل 100 دولار (وأحيانًا أكثر) في أول 3-7 أيام قبل الإطلاق، لكنهم يطلقون عليها "الوصول المبكر" ويصفونها بـ "إصدار جامعي"، "اختطف الناشرون إصدارات جامعي كوسيلة لفرض رسوم إضافية مقابل "الوصول المبكر" - أو ما يعرف بالوصول المتأخر لأولئك المستهلكين غير الراغبين في دفع هامش الربح".

يقول المحللون إن لعبة GTA 6 قد تولد أكثر من مليار دولار من الطلبات المسبقة وحدها، وقال المحلل إن طلب 100 دولار دون تقديم امتيازات مثل الوصول المبكر سيكون "جسرًا بعيدًا جدًا" حتى بالنسبة لـ GTA 6.

وأضاف إليوت أن لعبة GTA 6 ستكون ظاهرة ثقافية وقد تصل إلى سعر 100 دولار، لكن رد فعل اللاعبين سيكون كبيرًا، وسيكون ذلك مكسبًا قصير الأجل بتكلفة طويلة الأجل.

وقال إن لعبة GTA 6، مثل سابقتها، Grand Theft Auto 5، ستعتمد على مكونها عبر الإنترنت لتوليد إيرادات ثابتة.

وقال: "أحد التحديات الرئيسية التي تواجه GTA 6 هو إقناع اللاعبين بالتخلي عن مكون GTA 5 عبر الإنترنت، لذا فإن خلق تكلفة تحويل أعلى بلا داعٍ لن يكون حكيماً هنا".

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كما ردد جيمس ماكويرتر، كبير محللي الألعاب في Omdia، نفس المشاعر. "كانت GTA Online مفتاحًا لنجاح GTA 5 المستمر، ودفع مبيعات متميزة وترخيص خدمة الاشتراك؛ وهي سابقة من غير المرجح أن تعطلها Take-Two بإطلاق GTA 6"، كما نقل عنه تقرير IGN.

كما شارك مات بيسكاتيلا، المحلل في سيركانا، برأيه حول إمكانية تسعير GTA 6 في نطاق 80 إلى 100 دولار في منشورات على بلو سكاي الأسبوع الماضي.

وقال إنه "لا توجد حاجة" لزيادة سعر اللعبة الأساسية عندما يمكن القيام بنفس الشيء من خلال إصدارات أخرى من اللعبة.

في عرضه التقديمي، زعم المحلل أن بعض مطوري الألعاب كانوا يأملون أن يكون سعر GTA 6 في نطاق 80 إلى 100 دولار، وبالتالي كسر حاجز 70 دولارًا للالعاب، وبحسب تصريحاته، فإن هذا التحول في الأسعار من شأنه أن يساعد في رفع أسعار الألعاب التي يبلغ سعرها 50 دولارًا إلى 60 دولارًا، والألعاب التي يبلغ سعرها 60 دولارًا إلى 70 دولارًا، والإصدارات التي يبلغ سعرها 70 دولارًا تبدأ في اختبار حاجز 80 دولارًا.

وعادة ما يتم تسعير الإصدارات الحديثة من الشركات التي تمتلك منصات مثل Sony وMicrosoft والناشرين الكبار مثل Activision وEA وغيرهم عند حاجز 70 دولارًا في جيل الأجهزة الحالي، مما يكسر حاجز 60 دولارًا الذي ظل قائمًا لفترة طويلة.