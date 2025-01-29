شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الأول من فبراير على ستاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على انبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد النادي المصري 18 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.