الامارات | معسكر دولي للتايكواندو في الفجيرة بمشاركة أبطال أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نادي الفجيرة للفنون القتالية الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو والذي ينظمه في ملاعب النادي بهدف تأمين فرص تدريب متساوية للاعبين الذين سيشاركون في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للتايكواندو والتي تنظم في الفجيرة فبراير المقبل في مجمع زايد الرياضي.

ويضم المعسكر الذي يشرف عليه المدرب الاولمبي الاردني فارس العساف ومدربي النادي أنس العذاربة وإسلام جودة نخبة من اللاعبين الدوليين ومنهم الفائزون بميداليات أولمبية في أولمبياد باريس 2024 وهم التونسي فراس القنطوسي حامل الذهبية ومواطنه محمد الجندوبي (برونزية) والأردني زيد مصطفى (فضية) إضافة الى منتخبات الامارات وروسيا واوزبكستان وبيلا روسيا ويستمر المعسكر لـ 7 ايام .

من جهته، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش لـ "الإمارات اليوم": "الهدف من المعسكر الدولي هو توفير فرص متكافئة للاعبين المشاركين في البطولتين القادمتين خصوصا وانهما سيقاما بفارقزمني قصير"، موضحاً أن "اللاعبين والمنتخبات المشاركين في المعسكر يستعدون ايضا لبطولة العالم للناشئين التي ستقام في الفجيرة مايو المقبل، وللرجال في الصين أكتوبر المقبل".