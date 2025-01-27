يتوالى هروب مليشيات وعصابات التمرد من جنوب الخرطوم بسرعة متزايدة .. مناطق الصحافات وجبرة والأزهري والمجاهدين خالية من المليشيات إلا بقايا معتادي الإجرام والسرقات .. ■ قيادات مليشية ظلّت منذ بداية الحرب تقيم داخل الأحياء والمنازل والشقق الراقية ..هذه القيادات هربت منذ أيام ويوم أمس أخلي المتبقون منهم مواقع سكنهم تاركين أسلحتهم وعرباتهم القتالية موزعة داخل الأحياء والطرقات الرئيسية مثل شارع الستين وأوماك وشارع الشهيد عبيد ختم جوار محطة الخيمة .. ■ تهرب مليشيات التمرد من مناطق جنوب الخرطوم لأنه من المستحيل الثبات أمام زحف وإنتشار الجيش القادم من جهة الشمال والجنوب ..مع بروز عامل آخر وهو معرفة الأجهزة الأمنية بأدق تفاصيل ودروب المواقع والأحياء التي كانت تتحصن داخلها المليشيا التي فقدت الآن كل أسباب ودوافع البقاء داخل الخرطوم .. ■ ملحوظة : البرهان وصل القيادة العامة مساء أمس !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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