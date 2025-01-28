مقتل المتمرد جلحة

اول من سرب خبر مقتل جلحة هم عناصر المليشيا وأبواقها الإعلامية ، هو امر نادر الحدوث ان تعلن المليشيا مقتل احد قادتها ، استباق المليشيا لتسريب خبر مقتل جلحة يؤكد الأنباء الرائجة عن تصفيته بشرق النيل على يد عناصر المليشيا ، مقتل جلحة قد يؤدي لتمايز الصفوف داخل المليشيا ،ربما يدفع الكثيرين للهروب من المليشيا والنفاذ بجلدهم من بطش وقبضة الماهرية. عبدالرؤوف طه

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