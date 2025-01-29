للتقرب من ترامب.. مارك زوكربيرغ يشتري منزلاً في واشنطن

ذكرت تقارير صحافية أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، يتطلع إلى شراء منزل في واشنطن العاصمة في أحدث العلامة على جهوده المستمرة للتقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أن زوكربيرغ، الذي حضر حفل تنصيب ترامب إلى جانب رؤساء تنفيذيين بارزين آخرين في مجال التكنولوجيا في وقت سابق من هذا الشهر، حدد بالفعل منزلاً محتملاً لشرائه في المنطقة.

وقال مصدر للصحيفة إن الخطوة المحتملة “تشير إلى طموح زوكربيرغ للعمل بشكل وثيق مع إدارة ترامب” في مسائل رئيسية مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن شراء منزل في واشنطن العاصمة أن يشكّل إضافة إلى محفظة زوكربيرغ العقارية المتقنة بالفعل، والتي تشمل منازل متعددة في كاليفورنيا بالإضافة إلى مجمع ضخم بقيمة 270 مليون دولار في هاواي.

وفي ديسمبر الماضي، نفى زوكربيرغ أنه كان يبني ما يسمى “مخبأ يوم القيامة” تحت منزله الذي تبلغ مساحته 1400 فدان في كاواي، قائلاً لبلومبرغ إنه يشبه “القبو”.

وأشاد مؤسس فيسبوك بترامب في الأشهر الأخيرة كجزء من منعطف كبير بعلاقتهما. وكان ترامب قد اتهم ميتا سابقاً بالرقابة والتدخل في الانتخابات وحتى أنه هدد بسجن زوكربيرغ لدوره في مخالفات مزعومة.

وقال زوكربيرغ خلال ظهور رفيع المستوى في بودكاست “مع جو روغان” في وقت سابق من هذا الشهر: “أعتقد أنه (أي ترامب) يريد فقط أن تفوز أميركا”. خلال تلك المقابلة، أكد زوكربيرغ أن مسؤولي إدارة جو بايدن ضغطوا على ميتا لإزالة المنشورات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، بما في ذلك النكات والسخرية الواضحة.

كما ناشد ترامب منع الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار الأوروبية من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية بغرامات ضخمة.

وقبل التنصيب، التقى زوكربيرغ بترامب في منتجعه في مار إيه لاغو في فلوريدا. وعين زوكربيرغ رئيس اتحاد UFC دانا وايت، وهو حليف لترامب منذ فترة طويلة، للعمل في مجلس إدارة ميتا.

وقد لفت ملياردير التكنولوجيا المحافظ فجأة الأنظار من خلال إلغاء مبادرات “المساواة” في ميتا واستبدال رئيس السياسة اليساري نيك كليج بأبرز جمهوري في الشركة، جويل كابلان.

العربية نت