تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد تصدره “الترند”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة إخراج سيارة فارهة من طراز “لاند كروزر” من باطن الأرض عبر سحبها بواسطة عربة ثقيلة. ووفقاً لما أوردت الصفحات الناشرة للمقطع, فإن صاحب السيارة قام بدفنها تحت التراب خوفاً على “الشفشفة” السرقة التي كانت تمارسها قوات الدعم السريع, بالخرطوم وعدد من الولايات التي اقتحمتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد لحظة إخراج سيارة “لاند كروزر” فارهة من باطن الأرض بعد أن قام صاحبها بدفنها خوفاً عليها من “شفشفة” الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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