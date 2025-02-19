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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لإحدى الفتيات المواليات لقوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل من العام 2023.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة وهي ترقص بشكل هستيري احتفالاً بتكوين حكومة للدعم السريع, في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.
وصرحت الفتاة أثناء رقصها قائلة: (السودان حقنا والراجل يجي يقابلنا) وهو ما أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة “دعامية” ترقص وتحتفل بشكل هستيري بتكوين حكومة في مناطق سيطرتهم وتصرح: (السودان حقنا والراجل يجي يقابلنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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