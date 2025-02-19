شاهد بالفيديو.. فتاة “دعامية” ترقص وتحتفل بشكل هستيري بتكوين حكومة في مناطق سيطرتهم وتصرح: (السودان حقنا والراجل يجي يقابلنا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لإحدى الفتيات المواليات لقوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل من العام 2023.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة وهي ترقص بشكل هستيري احتفالاً بتكوين حكومة للدعم السريع, في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وصرحت الفتاة أثناء رقصها قائلة: (السودان حقنا والراجل يجي يقابلنا) وهو ما أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)