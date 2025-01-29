القوات المشتركة .. مقتل 200 من عناصر مليشيا الدعم السريع بالفاشر

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة، تصديها لهجوم كبير شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت في بيان “تمكنت قواتكم الباسلة في تحييد أكثر من 200 من الدعم السريع وتدمير عدد من العربات القتالية واستلام أخرى بكامل عتادها العسكري”.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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