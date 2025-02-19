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أثارت السياسية السودانية المثيرة للجدل تراجي مصطفى, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك خلال كلمتها التي ألقتها أمام حشد كبير بالعاصمة الكينية نيروبي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شاركت تراجي, رفقة عدد من السياسيين, في وثيقة الإعلان السياسي والدستور المؤقت للحكومة الموازية المزمع إقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان.
وقالت السياسية المثيرة للجدل في كلمتها: (الحمد لله جونا الأشاوس ونجحوا في إعادة الإخصاب في حواء السودانية بعد أن وصلنا نحن كنساء لسن اليأس ونحن فخورين بهم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من نيروبي.. تراجي مصطفى تمجد قوات حميدتي وثير سخرية الجمهور: (الحمد لله جونا الأشاوس ونجحوا في إعادة الإخصاب في حواء السودانية بعد أن وصلنا سن اليأس ونحن فخورين بهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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