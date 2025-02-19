شاهد بالفيديو.. بصوت جميل.. قائد درع الشمال “كيكل” يترنم بــ(الشاشاي) ويطرب الحضور والجمهور ومتابعون: (مبدع في كل شيء)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لقائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد, الشهير باسم “كيكل”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي يعود تاريخه لأعوام سابقة أظهر قائد قوات درع الشمال, وهو يترنم في جلسة وفي لحظة صفاء وسط أصدقائه وأقاربه.

وترنم “كيكل”, بـصوت جميل أطرب به الحاضرين, بترديده (الشاشاي), وهو نوع من أنواع الغناء في السودان, شبيه بغناء “الدوبيت”, وسط إشادة الجمهور الذي كتب: (مبدع في كل شيء يا كيكل).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “الشاشاي” يعد نوع من الغناء أو النميم، يقوله العمال عادة أثناء الأعمال الشاقة للترويح عن انفسهم وتسهيل العمل، مثل النشل من الآبار، الزراعة، وطلاء الإبل بالقطران. لذلك دائماً يكون الشاشاي صادقاً وحقيقياً و نابعاً من الوجدان لأنه يعبر عن معاناة الاشخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)