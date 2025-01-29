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“العمليات العسكرية” تعلن الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا وحل الفصائل المسلحة

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هبة علي 0 تبليغ

  • “العمليات العسكرية” تعلن الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا وحل الفصائل المسلحة 1/2
  • “العمليات العسكرية” تعلن الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا وحل الفصائل المسلحة 2/2

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تولية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، ودمج جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية في مؤسسات الدولة، وإلغاء العمل بالدستور الصادر عام 2012.
وقال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، على تطبيق “تليجرام”، “نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.
وأضاف عبد الغني: “تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة”، و”حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية”.
وذكر أنه تم “إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية”.

الشرق

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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