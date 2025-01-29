“العمليات العسكرية” تعلن الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا وحل الفصائل المسلحة

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تولية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، ودمج جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية في مؤسسات الدولة، وإلغاء العمل بالدستور الصادر عام 2012.

وقال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، على تطبيق “تليجرام”، “نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.

وأضاف عبد الغني: “تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة”، و”حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية”.

وذكر أنه تم “إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية”.

الشرق