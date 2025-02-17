القوات المسلحة والقوة المشتركة تتصدي لهجوم المليشيا علي معسكر زمزم للنازحين بالفاشر

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صدت القوات المسلحة ، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، باسناد من سلاح الجو ، والمستنفرين ، وقوات الدفاع عن النفس (قشن) ، اليوم هجوماً شنته مليشيا آل دقلو الإرهابيـة علي معسكر زمزم للنازحين جنوب غرب مدينة الفاشر ، حيث تمكنت من تدمير عدة مركبات قتالية ، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد ، ولاذ من تبقي منهم بالفرار والهروب إلي خارج المعسكر محتميآ بالمزارع ، بينما توجه الآخرون منهم صوب منطقة عرب بشير ، والمناطق المجاورة.
وأكدت الفرقة السادسة مشاة بحسب إيجازها الصحفي ، خلو معسكر زمزم من المليشيا ، وان الأوضاع تحت السيطرة تماماً.
وجددت الفرقة استعداد القوات وجاهزيتها للتعامل مع أي هجوم محتمل بالمعسكر.
سونا
هبة علي
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