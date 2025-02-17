وزير المالية يشدد على أهمية تنشيط الربط الشبكي بين الجمارك وديوان الضرائب

شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، على أهمية تنشيط الربط الشبكي بين الإدارة العامة لقوات الجمارك وديوان الضرائب، اتساقاً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ولتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة لمواجهة التحدي الماثل في مجال حشد الموارد الذاتية للإنفاق على الأولويات.

وأشار د. جبريل إلى ضرورة استمرار النجاح الذي حققته الوحدات في العام السابق وزيادة فرص النجاح للعام الجاري بما يعزز قُـدرات الاقتصاد ويلبي متطلبات المرحلة.

وتم الاتفاق بين الإدارة العامة لقوات الجمارك وديوان الضرائب على تكوين فريق فني مشترك لإعادة تنشيط الربط الشبكي السابق بينهما؛ كما تم الاتفاق على إنشاء نافذة موحدة في حظيرتي الجمارك بدنقلا ومروي بهدف تنسيق وتكامل عمل الوحدتين وتسهيل إجراءات العملاء.

يذكر أن الاجتماع تم بمشاركة مدير عام الجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير الإدارة العامة للإيرادات القومية ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة.

صحيفة السوداني