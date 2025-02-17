اليونسكو: ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لتنفذ الخطة الاستراتيجية لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية السودانية

قال مدير منظمة اليونسكو مكتب السودان دكتور أيمن بدري أن المنظمة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم لتنفذ الخطة الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية السودانية، الناتجة عن الحرب وتنفيذ مخرجات الورشة المخصصة لهذا الغرض.

واستعرض دكتور أيمن خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لورشة حماية الآثار والممتلكات الثقافية السودانية بمقر المنظمة ببورتسودان اليوم، استعرض المجالات التي تعمل بها المنظمة، وقال إن المنظمة مختصة في مجال رفع القدرات ذات الصلة بقضايا التراث والثقافة والتعليم.

وأضاف أن السودان عضو في المنظمة التي تدار عبر الدول الأعضاء ومن حقه ان يستفيد من قدرات المنظمة، مبينا ان المنظمة فتحت مكتبها بالسودان عام 2006 وعززت المكتب عام 2015.

وأوضح دكتور أيمن ان للمنظمة تعاون مثمر ووثيق مع وزارة الثقافة والإعلام، وأن المنظمة تخدم دائما برامج الوزارة في مجال بناء القدرات، وأن هذه الورشة تأتي في هذا السياق.

وزاد ان القطاع الفني والثقافي والآثار والمتاحف في السودان تأثر بالحرب، مشيرا إلى أن المنظمة أصدرت بيانات ادانة أكثر من مرة، مؤكدا ان العمل في مجال حماية التراث الثقافي عمل كبير ومهم لمستقبل السودان.

سونا