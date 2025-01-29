شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 12 للوقود.. 250 شاحنة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات غزة

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة من بينها 12 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت إلى القطاع، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة.وأوضح المصدر أن إجمالي الشاحنات التي دخلت للقطاع منذ دخول الهُدنة حيز التنفيذ يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بلغت 2310 من بينها 2176 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و 134 شاحنة وقود وغاز الطهي.وأعلنت الحكومة البريطانية، تقديم حزمة دعم بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية البريطانية أنيليز دودز، في بيانٍ لها اليوم, أن هذه الحزمة الجديدة ستوجَّه لدعم برامج المساعدات الغذائية، وخدمات البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في غزة.