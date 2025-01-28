بَحَثَ وزير الداخلية اللواء شرطة (م) خليل باشا، اليوم مع السفير التركي لدى السودان، فاتح يلدز، أهمية تنفيذ بروتوكولات التعاون الشرطي بين وزارتي الداخلية في البلدين، من خلال مجالات التدريب ورفع القدرات لمنسوبي قوات الجمارك والدفاع المدني بما يسهم في ترقية وتطوير العمل الشرطي.

وأكد السفير التركي يلدز، حرصه واهتمامه بتفعيل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وشدد على أهمية تبادل الخبرات وتفعيلها، للدفع بمسيرة العمل الشرطي في مجالات الدفاع المدني والجمارك. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يبحث مع السّفير التركي أهمية تنفيذ بروتوكولات التعاون الشرطي بين السودان وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.