شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. اجتماع سعودي بريطاني يبحث التعاون في الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية