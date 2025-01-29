شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الضفة الغربية.. إطلاق نار كثيف وإجبار العائلات على النزوح والان نبدء بالتفاصيل

جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب وصحفية برصاص الاحتلال في مدينة طولكرم، فيما وصف إصابة طفل بالخطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم.ترافق ذلك مع إجبار عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح قسرًا من المخيم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه المنازل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين.وسجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي في تقريره الأسبوعي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، انتشال 246 جثمانًا لشهداء فلسطينيين في قطاع غزة، وسقوط 37 شهيدًا برصاص وقذائف قوات الاحتلال في كل من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.فيما جُرح أكثر من 492 فلسطينيًا في مختلف المناطق الفلسطينية، وذلك على مدى سبعة أيام من 21 وحتى 27 يناير الجاري, في حين ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 23 يناير 2025, إلى (48156) شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى (118172).