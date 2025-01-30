شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم أسير فلسطيني محرر: مصر ساهمت بكل جهد مخلص لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الطوس، أقدم أسير فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية، إن مصر ساهمت بكل جهد مخلص من أجل وقف سيل الدماء الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار، فتحية لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على المواقف الرائعة حيال القضية الفلسطينية.

أضاف الطوس، في مداخلة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني خطر عليها حتى وإن كان طفلا، لأنها تعلم أن كل طفل عندما يكبر سيطالب بحقه في وطنه، لذلك العدو الإسرائيلي لا يعتبر الفلسطيني الحي جيد لذلك تقتل الفلسطينيين.

وتابع محمد الطوس: "الشاباك الإسرائيلي يعتبرني خطرا على الأمن، بالتالي حاكموني واعتقلوني مدى الحياة، ومنذ الثمانينيات كنا نحاول تحسين حياتنا داخل السجون من خلال إضرابات أو حوارات مع إدارة السجون، بالتالي كنا نحاول الحصول على مزيد من الإنجازات بحيث كنا نعيش كأننا في حكم ذاتي داخلي داخل المعتقلات".

وأوضح: "كنت أقود مجموعة عسكرية عام 1984 تشن عمليات ضد الاحتلال والخيانة كانت سببا في إلقاء القبض عليا وإيداعي السجن، وحافظنا على كرامتنا داخل سجون الاحتلال وكنا نحاول دائما وأبدا أن نستزيد بالعلم".