شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتطلق الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت تجاه المواطنين، وأجبرهم على إغلاق محالهم التجارية، وقام بتحطيم مركبة والاستيلاء على أخرى، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، من بينهم أفراد عائلة داخل منزلهم، نقلوا على إثرها إلى مركز طبي.