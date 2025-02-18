شكرا لقرائتكم خبر عن للعلاج في مستشفيات مصر.. معبر رفح البري يستقبل 36 مصابا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

23 شاحنة وقود وغاز

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم الاثنين، 36 مصابًا فلسطينيًا، و56 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين يجري نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

دخلت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود وغاز.



وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

معبر رفح البري

سبق واستقبل معبر رفح البري 46 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا و 93 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وذكر مصدر مسؤول بالمعبر، بأن ذلك يأتي في إطار الدفعة الـ 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين سيتلقون العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.