اخبار الخليج

للعلاج في مستشفيات مصر.. معبر رفح البري يستقبل 36 مصابا فلسطينيًا

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

  • للعلاج في مستشفيات مصر.. معبر رفح البري يستقبل 36 مصابا فلسطينيًا 1/2
  • للعلاج في مستشفيات مصر.. معبر رفح البري يستقبل 36 مصابا فلسطينيًا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن للعلاج في مستشفيات مصر.. معبر رفح البري يستقبل 36 مصابا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم الاثنين، 36 مصابًا فلسطينيًا، و56 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين يجري نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

23 شاحنة وقود وغاز

دخلت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود وغاز.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

معبر رفح البري

سبق واستقبل معبر رفح البري 46 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا و 93 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وذكر مصدر مسؤول بالمعبر، بأن ذلك يأتي في إطار الدفعة الـ 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين سيتلقون العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا