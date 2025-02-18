شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. نداء أممي لتأمين 6 مليارات دولار لمساعدة 26 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

كارثة إنسانية هائلة

تفاقم المجاعة

ثلث سكان السودان نازحين

مواجهة انعدام الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - ناشدت الأمم المتحدة بتأمين 6 مليارات دولار لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في السودان جراء الحرب التي شردت الملايين الذين فروا من الظروف المروعة.وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين في نداء مشترك، إن الهدف هو تقديم المساعدة لنحو 26 مليون شخص هذا العام.ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا داميًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين وقصف المنازل والأسواق والمستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.أدى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما أصبح الملايين على حافة المجاعة.وأكدت الهيئتان الأمميتان أن ما يقرب من ثلثي سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات طارئة، في حين تواجه أجزاء واسعة من البلاد ظروف المجاعة.وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان: "السودان في حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد صادمة، المجاعة تتفاقم، والأطفال يُقتلون ويُصابون، والمعاناة مروعة".وأكد بيان الأمم المتحدة أن ظروف المجاعة قد أُبلغ عنها بالفعل في 5 مواقع على الأقل في السودان، بما في ذلك في مخيمات النازحين في دارفور وفي جبال النوبة الغربية.وحذرت من أن "الجوع الكارثي من المتوقع أن يتفاقم بحلول مايو المقبل عندما يبدأ موسم الجفاف".وناشدت الأمم المتحدة توفير 4,2 مليار دولار للوصول إلى ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان وتأمين المساعدات المنقذة للحياة والحماية.وأشار فليتشر إلى أن خطة الأمم المتحدة ستوفر "شريان حياة لملايين الأشخاص".وأكدت الأمم المتحدة أنها ستحتاج أيضًا إلى 1,8 مليار دولار لدعم 4,8 مليون شخص، سواء من اللاجئين السودانيين أو مجتمعاتهم المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا.ونقل البيان عن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله: أصبح ثلث سكان السودان نازحين، وعواقب هذا الصراع المروع الذي لا طائل منه امتدت إلى ما هو أبعد من حدود السودان.وحذرت الأمم المتحدة من أنه من دون تمويل فوري، سيُحرم ثلثا الأطفال اللاجئين من الوصول إلى التعليم الابتدائي، ما يهدد جيلًا كاملًا.وأشارت الى أن ما يصل إلى 4,8 مليون لاجئ وعضو في المجتمع المضيف سيستمرون في مواجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع حرمان ما لا يقل عن 1,8 مليون شخص من المساعدات الغذائية، محذرة من أن الأنظمة الصحية المجهدة بالفعل قد تنهار.