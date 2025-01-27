شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الحوار المجتمعى لمقترح شهادة البكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شوطا كبيرا فى الحوار المجتمعى لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسى على طلاب الصف الأول الثانوي العام، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات تلخص ما وصلت إليه الآراء والمقترحات بشأن هذا النظام.

- عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءات متعددة ومكثفة خلال الأسابيع الماضية شملت وزراء سابقين وأساتذة من كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات وإعلاميين ونقابة المعلمين وأيضا رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقرابة 2600 مدير مدرسة ومديرى المديريات التعليمية للاستماع إلى الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام البكالوريا المصرية.

- اتفق الجميع على أهمية التغيير فى الثانوية العامة المصرية بشكل يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولى وتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل وتعميق الدراسة فى المواد المتخصصة فى المرحلة الثانوية.

- طالب الجميع أيضا بأهمية دراسة المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم بشكل جيد لتلاشى جميع السلبيات الخاصة بالمنظومة الدراسية والامتحانات بالثانوية العامة حيث أكد بعض المشاركين على أهمية حدوث تطوير شامل للمرحلة الثانوية بشكل يضمن عودة الطلاب للمدارس وعودة المدرسة لدورها ويخفف العبء المادى عن أولياء الأمور بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية.

- اقترح بعض المشاركين بأنه يجب أن تكون اللغات ضمن المواد الدراسية الأساسية فى جميع المسارات التعليمية سواء تخصص العلوم والحياة أو الأعمال أو الهندسة وعلوم الحاسب بجانب الفنون والآداب كون اللغات مؤهله بشكل أساسى فى سوق العمل، كما طالبوا بضمانه لأن تكون شهادة البكالوريا المصرية معترف بخريجيها دوليا.

- طالبت بعض الآراء بأن تكون البكالوريا المصرية سنة واحدة هى الصف الثالث الثانوي العام وعدم حساب درجات الطلاب بالصفين الثاني والثالث الثانوى العام حيث ستمثل ضغط على الطلاب خاصة إذا لم ترجع المدرسة لدورها وسوف يبدأ الطلاب فى الحصول على دروس خصوصية من صيف الصف الأول الثانوي حتى إنهاء الشهادة الثانوية بالعاملين الثانى والثالث الثانوى العام.

- اقترح البعض بأن يتم رفع درجات النجاح فى مادة التربية الدينية بحيث تظل مادة نجاح ورسوب مع رفع درجة النجاح فيها مثلا ل 70% بدلا من إضافتها إلى مجموع الطالب مع وضع مادة تحت مسمى الوعى الوطنى أو القيم والأخلاق تدرس لطلاب الدين الاسلامي والمسيحى وتحتوى على المبادئ الأساسية.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أنها سوف تستمع لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالمقترح الخاصة بالبكالوريا المصرية.

- مقترح البكالوريا المصرية يمنح الطالب تحديد مصيره بنفسه حيث يحصل على فرص امتحانية متعددة فى الصفين الثاني والثالث الثانوى العام.

- وزير التعليم محمد عبد اللطيف صرح بأنه فى حالة ما إذا ذهبت الآراء بالحوار المجتمعى بأن يتم تطبيق البكالوريا بعد سنتين هنمشى وفق هذا الرأى بس يكون هناك مبرر، ولا يوجد أى استعجال فى تطبيق النظام وما زلنا فى الحوار المجتمعى وكل يوم توجد لقاءات مختلفة .

- أشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، ويقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.